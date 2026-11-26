Освоиться в новой среде помогают в Самаре представителям Индии. Для них прошёл адаптационный курс в рамках проекта «Содействие адаптации иностранных трудовых мигрантов в Самарской области». Спикеры «Дома дружбы народов» рассказали о нормах поведения в российском обществе, основах законодательства и миграционных правилах.

В рамках встречи спикеры из «Дома дружбы народов» провели лекции и показали видеоматериалы, разработанные Федеральным агентством по делам национальностей. Такие встречи - это инструмент укрепления межнационального согласия и интеграции в рамках Стратегии государственной национальной политики.

«Для нас является очень важным этот момент, чтобы люди чувствовали, что о них заботятся. Для них мы организуем вот такие адаптационные мероприятия, которые позволяют освоиться и знать в какие инстанции обращаться, какие документы необходимы», - отметил Александр Чистяков.

В Самарской области при поддержке Правительства Самарской области и ФАДН России с июля по декабрь 2026 года реализуется проект «Содействие адаптации иностранных трудовых мигрантов». Проект направлен на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, профилактику конфликтов, а также на изучение норм законодательства и ответственности за их нарушение.

«На данной встрече у нас собрались представители трудящихся из Индии, и так как им, наверное, достаточно трудно пока эту информацию получить, они очень внимательны и организованы», - рассказала начальник отдела адаптации и социализации иностранных граждан ГКУ СО «Дом дружбы народов» Зульфия Ачилова.

В рамках проекта организованы выездные практико-ориентированные занятия непосредственно на предприятиях и в местах проживания иностранных граждан. Мероприятия уже охватили несколько муниципальных образований Самарской области: Самару, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Сергиевский и Ставропольский районы. В работе выездной экспертной группы принимают участие представители Самарского университета им. Королёва, Фонда «Развитие профессиональных коммуникаций» и специалисты «Дома дружбы народов».