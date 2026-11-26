Эксперты страховой компании «Согласие» выяснили, что в 2025 и 2026 годах мужчины получали переломы 2,3 раза чаще женщин. На молодых людей пришлось 69,6% всех зарегистрированных случаев, тогда как на девушек — 30,4%.

Соотношение практически не меняется от года к году: в 2025 доля пострадавших мужчин составляла 70,8%, женщин — 29,2%, в 2026 — 67,4% и 32,6% случаев соответственно. Однако обстоятельства получения травм у них сильно различаются. За два года мужчины в 1,8 раза чаще женщин ломали кости во время занятий спортом. У девушек, напротив, преобладали бытовые травмы — в 1,2 раза больше таких случаев, чем у молодых людей.

«Возможность получить перелом практически не зависит от сезона. В 2025 году на осень и зиму пришлось 48,9% страховых случаев, на весну и лето — 51,1%», — отмечает заместитель директора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования «Согласия» Людмила Страхова. — «Активный отдых в тёплые месяцы сменяется зимними развлечениями — катанием на лыжах, коньках и санках. Поэтому поводы для травм находятся в любое время года».

Особенно внимательно к вопросам безопасности стоит относиться родителям подростков. Чаще всего эксперты «Согласия» фиксировали переломы в возрасте 11–13 лет — 26% случаев в 2025 году и 29% — в 2026. Дети активно занимаются спортом, проводят много времени на улице и участвуют в подвижных играх, но ещё не всегда способны правильно оценить опасность и последствия своих действий.

Полностью исключить риски получения переломов нельзя, но можно минимизировать. Например, выбирать безопасные виды спорта. По статистике «Согласия» — это бадминтон и настольный теннис.