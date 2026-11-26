30 ноября 2015 года ушел из жизни Эльдар Александрович Рязанов. Он был многогранным человеком – режиссером, сценаристом, актером, телеведущим, драматургом, поэтом, педагогом… Его фильмы давно стали частью культурного кода. Он умел говорить о любви и одиночестве, несправедливости и счастье, человеческих слабостях и силе духа. Кроме того, Рязанов был режиссером с собственным взглядом на жизнь – показывал сложные вещи через комедию, поднимал серьезные темы через абсурдные ситуации.

В день памяти Эльдара Александровича, 30 ноября (понедельник), в 18.00 в Музее Эльдара Рязанова пройдет показ фильма «Привет, дуралеи!» (1996, 0+).

«Привет, дуралеи!» – одна из самых необычных работ Эльдара Александровича. Это фильм, заметно отличающийся от его знаменитых лирических комедий. Это история о том, что даже самая невероятная встреча может изменить жизнь. В центре сюжета – маленькие человеческие радости, нелепые совпадения, надежда на чудо и вера в любовь.

В своей книге «Неподведенные итоги» (2000, 16+) режиссер писал: «Мои дуралеи – Каблуков и Ксения – милые, неприспособленные к нынешней жизни, не вписавшиеся в нее интеллигенты. Они – мои излюбленные герои, идущие из фильма в фильм, слабые, незащищенные, небогатые. Но зато они награждены природным чувством собственного достоинства, они – люди добрые, порядочные и чистые. По сути, соль человечества. Эти персонажи, как правило, обладают важным дарованием – умением любить. Далеко не всякому человеку выпадает это счастье, далеко не каждый способен на подлинную, высокую любовь. Талант любви сродни таланту сочинителя музыки или стихотворца, родственен дару живописца или певца. Фильм рассказывает о том, как два неудачника (в общепринятом смысле), две незадачливых персоны находят друг друга в гигантском жизненном круговороте и обретают счастье в любви».