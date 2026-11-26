В дежурную часть Отдела МВД России по г. Жигулёвску из медицинского учреждения поступило сообщение об обращении 35-летнего местного жителя с колото-резанной травмой, полученной в ходе конфликта.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия по месту жительства мужчины. Оперативники подробно опросили пострадавшего и очевидцев, произвели осмотр места происшествия, изъяли медицинские документы из лечебного учреждения.

Со слов заявителя полицейские выяснили, что мужчина распивал спиртные напитки со знакомым на улице. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Злоумышленник достал из кармана перочинный нож и нанес пострадавшему несколько ударов в область надплечья.

Согласно заключению эксперта, пострадавшему причинен легкий вред здоровью.

Сотрудники уголовного розыска установили личность обидчика местного жителя, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным оперативников, 62-летний безработный житель Жигулевска ранее судим за аналогичное преступление.

Задержанный пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не смог совладать с эмоциями во время конфликта и набросился на оппонента с ножом.

Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулёвску в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области