Имя София шестой год подряд занимает первое место среди имен, которыми называют новорожденных девочек в России. У мальчиков четвертый год лидирует Михаил. Об этом 26 ноября свидетельствуют данные на сайте ЗАГС.

В 2026 году имя София получили более 17 тыс. девочек. В пятерку наиболее популярных женских имен также вошли Анна, Ева, Мария и Варвара.

Среди мальчиков Михаилом назвали более 22,7 тыс. новорожденных. Кроме него, в первую пятерку вошли Александр, Артем, Матвей и Тимофей, уточняет RT.

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров 27 сентября напомнил о правилах выбора имен для новорожденных. Так, ребенку нельзя давать следующие имена: числительные (например, Александр Третий, Вадим 2026), буквенно-цифровые обозначения (например, COVID-19), ранги, титулы и должности (например, Княжна Ольга, Президент). Общественник подчеркнул, что под запретом также находятся любые ругательства и использование графических знаков, за исключением дефиса, пишут "Известия".