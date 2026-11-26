Благодаря средствам областного бюджета, выделенным по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, в селе Артюшкино Шенталинского района порядка 130 жителей получают помощь в современном фельдшерско-акушерском пункте.

«В ФАПе жители могут пройти диспансеризацию, сдать анализы, не выезжая за пределы села. Модульный здание возведено по последним требованиям и оснащено современным оборудованием», - отметил главный врач Шенталинской центральной районной больницы Вячеслав Михайлов.

Ранее медицинская помощь жителям оказывалась в приспособленном помещении.

Фельдшер Елизавета Калмыкова более 40 лет оказывает помощь жителям села.

«Открытие нового ФАПа — это настоящее событие для всех нас. Я работаю здесь более 40 лет и помню, как принимала пациентов в старом деревянном здании с печным отоплением. Теперь у меня есть процедурный кабинет, смотровая и даже небольшая комната ожидания для пациентов. Модульный пункт оснащён всем необходимым: от холодильника для вакцин до компьютера с доступом к единой медицинской базе. Это совершенно другой уровень помощи», - отметила специалист.

Обновление объектов здравоохранения в сельской местности проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области