Почти треть (32%) опрошенных россиян проверяют финансовое положение потенциального партнера еще до первой личной встречи. Об этом свидетельствуют результаты исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которыми 26 ноября ознакомились «Известия».

Еще 39% респондентов не проводят специальных проверок, но обращают внимание на финансовые сведения, которыми потенциальный партнер делится во время переписки или разговора. При этом 29% участников опроса считают материальное положение личным делом человека и не интересуются им до начала отношений.

Наиболее популярным источником информации стали социальные сети (34%). Еще 27% респондентов используют другие открытые интернет-ресурсы для поиска сведений о месте работы и деловой активности человека, а 14% проверяют наличие исполнительных производств через базу Федеральной службы судебных приставов (ФССП). К общим знакомым обращаются 10% опрошенных, платные нейросети используют 9%, другие способы проверки — 6%.

Главным поводом для беспокойства при оценке финансового положения потенциального партнера стали долги (29%). Еще 24% настораживают нестабильный заработок и отсутствие постоянного источника дохода, 19% — нежелание обсуждать материальное положение. Высокая кредитная нагрузка без просрочек вызывает сомнения у 16% респондентов, отсутствие накоплений — у 12%.

При этом наличие кредитов не всегда становится препятствием для отношений. Так, 38% опрошенных спокойно относятся к займам при условии своевременного внесения платежей, для 27% важно соотношение ежемесячных выплат и дохода партнера, а для 21% — открытость в обсуждении финансовых обязательств. Только 14% предпочли бы строить отношения с человеком без кредитов.

Наличие финансовой подушки безопасности 31% участников исследования считают признаком ответственности и способности планировать будущее. Еще 26% обращают внимание на привычку регулярно откладывать деньги, а 18% — на возможность самостоятельно оплачивать крупные непредвиденные расходы.

Среди повседневных финансовых привычек потенциального партнера наибольшее беспокойство вызывают импульсивные покупки (28%), необходимость занимать деньги до зарплаты (24%), увлечение азартными играми и ставками (19%). Еще 17% респондентов настораживает отсутствие контроля над личным бюджетом, а 12% — чрезмерная экономия.

Чаще других финансовое положение потенциальных партнеров проверяют специалисты финансовой сферы (61%), сотрудники IT-отрасли (56%) и представители торговли (52%).