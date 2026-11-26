Владелец «Porsche Cayenne» задолжал 800 тысяч рублей по налогам. В связи с тем, что добровольно он погашать задолженность не спешил, в отношении него было возбужденно соответствующее исполнительное производство.

В рамках исполнительного производства судебными приставами было установлено, что ездит на авто его супруга. Когда сотрудники Службы выехали по месту нахождения автомобиля женщина отказалась расставаться с иномаркой и препятствовала совершению исполнительных действий. В отношении нее был составлен протокол по ст. 17.8 КоАП РФ.

На рассмотрение административного протокола женщина прибыла в суд на своем «Porsche Cayenne». Здесь судебными приставами в отношении иномарки был составлен акт описи и ареста. Транспортное средство отправили на специализированную стоянку, а должника уведомили о необходимости погашения имеющейся задолженности.

В результате принятых мер долг по налогам в 800 тысяч рублей был полностью погашен. Иномарку вернули владельцам.