Один из самарских судов вынес решение о запрете эксплуатации базы отдыха, находящейся на территории Национального парка «Самарская Лука». Причиной стало рассмотрение дело о признании незаконным ее размещение на землях заповедника. Исполнительный документ о запрете на осуществление эксплуатации и на заключение договоров на размещение отдыхающих поступил в отделение судебных приставов Советского района г. Самары.

Совершив выезд по месту нахождения турбазы, сотрудники Службы опечатали жилые домики и административные здания. Должника предупредили о последствиях неисполнения судебного решения, в том числе об уголовной ответственности.

Как сообщается в соцсетях, речь идёт о базе отдыха «Высокий берег», которая расположена на территории национального парка «Самарская Лука».