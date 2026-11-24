Прокуратура Кировского района г. Самары провела проверку благоустройства детской игровой площадки и соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Установлено, что вблизи многоквартирного дома № 134 на улице Стара-Загора расположена детская площадка с дефектами и повреждениями технического состояния: отсутствуют защитно-декоративные пластиковые заглушки и колпачки, две навесные качели (установлен только их каркас), имеются дефекты лакокрасочных покрытий на игровых комплексах, а также коррозия металлических элементов. Деформировано и частично отсутствует деревянное покрытие двух лавок.

Установленные недостатки создают угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.

Нарушения допущены в результате ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами МБУ г.о. Самара «Кировское».

По результатам проверки директору учреждения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

После принятых надзорным ведомством мер детская игровая площадка приведена в нормативное, безопасное для использования детьми состояние.