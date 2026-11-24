В Самаре в рамках ежегодного областного фестиваля «ГТО — одна страна, одна команда!» состоялись соревнования среди участников XVI-XVIII возрастных ступеней (60 лет и старше).

Участие в фестивале приняли 22 команды из городов и районов области, составленные из любителей спорта от 60 лет и старше.

Спортсменов приветствовали министр спорта Лидия Рогожинская и председатель совета ветеранов спорта Самарской области Сергей Кондратьев.

Самым возрастным участником стал 83-летний тольяттинец Юрий Епифанов. Также в числе участников были многократные победители и призеры Спартакиады пенсионеров России - Замзамья Абушаева, Татьяна Удалова, Вера Карягина и чемпионка Советского Союза по многоборью ГТО Ольга Чистякова.

Соревнования включали многоборье ГТО, плавание, стрельбу, дартс и спортивное ориентирование.

Комплекс ГТО реализуется в рамках государственной программы «Спорт России» и направлен на массовое вовлечение населения, в том числе старших возрастных групп, в систематические занятия физкультурой и спортом и ведение активного и здорового образа жизни.