В мессенджере MAX появилась возможность делиться публикациями из публичных каналов в историях. Новая функция доступна владельцам устройств на Android: чтобы сделать репост, достаточно открыть пост в канале, нажать «Поделиться» и выбрать «Репост в историю». В репосте отобразится стикер с превью выбранной публикации — при нажатии на него подписчик перейдет к посту в канале. При желании авторы могут изменить исходное оформление репоста.

Ранее авторам каналов в MAX стал доступен ряд новых инструментов: возможность публиковать опросы, проводить трансляции, совершать отложенный постинг и выбирать профиль для ответов в комментариях.

Количество публичных и приватных каналов MAX превысило 18 миллионов, а их суммарная аудитория достигла 646 миллионов подписчиков.