В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, осведомленные о цифровом рубле.



Получать зарплату в цифровых рублях готовы лишь 7% экономически активных самарцев, осведомленных о новой валюте: 2% согласны на полный перевод дохода в цифровой формат, еще 5% — на частичную выплату. 82% респондентов не хотели бы переходить на новый формат расчетов, а 11% затруднились с ответом.



Мужчины чуть чаще допускают полный перевод зарплаты в цифровой формат.



Чуть большую открытость инициативе демонстрируют респонденты до 35 лет: 4% готовы получать всю зарплату в цифровых рублях и еще 6% — часть. Среди респондентов 35—45 лет суммарная готовность составляет 6%, а среди горожан старше 45 лет — лишь 3%.



Горожане с заработком до 100 тысяч рублей чаще согласны получать весь доход в цифровых рублях, чем те, кто получает больше.





Время проведения: 16—20 ноября 2026 года

