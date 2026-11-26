По данным hh.ru, Самара вошла в десятку самых популярных городов России для переезда ради работы. С начала 2026 года возможность трудоустройства в городе указали в своих резюме 32,5 тыс. россиян (1,7%), а готовность перебраться из уголков Самарской области в столицу региона — ещё более 2 тыс. (0,1%) жителей. В целом по стране готовность переехать ради работы выразили более 5,3 млн россиян. При этом на Москву и Санкт-Петербург приходится 49% резюме с рассматриваемым переездом (более 900 тыс.), а на другие города — 51% (более 1,5 млн).

Москва и Санкт-Петербург остаются самыми популярными направлениями поиска работы с возможным переездом. С начала 2026 года на Москву пришлось 661 тыс. резюме, на Петербург — 243 тыс.

Среди других городов по числу таких резюме лидируют Краснодар (77,5 тыс.), Казань (67,1 тыс.), Екатеринбург (64,3 тыс.), Нижний Новгород (48,4 тыс.) и Новосибирск (47,6 тыс.). Самара заняла 10-е место среди самых популярных городов России для переезда ради работы: возможность трудоустройства в городе рассматривают 32,5 тыс. соискателей (1,7%).

При этом значительная часть кандидатов, рассматривающих работу в региональных центрах, проживает за пределами соответствующих субъектов России. Например, среди соискателей, рассматривающих работу в Тюмени, 87% живут в других регионах. В Сочи таких кандидатов 83%, в Казани — 81%, а в Краснодаре и Новосибирске — около 79%.

Таким образом, крупные региональные города привлекают внимание не только местных жителей, но и соискателей из других частей страны.

Анализ направлений поиска работы показывает, что в разных частях России складываются собственные центры притяжения соискателей. Причём для жителей некоторых регионов соседние крупные города оказываются более популярными направлениями, чем Москва и Санкт-Петербург.

Тюмень — центр притяжения для соискателей из ХМАО, ЯНАО и Курганской области. Среди исследованных направлений на Тюмень приходится 31% резюме жителей Ханты-Мансийского автономного округа, рассматривающих переезд, тогда как на Москву — 21%, а на Петербург — 16%. Аналогичная картина наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе: Тюмень выбирают в 33% случаев, Москву — в 22%, Петербург — в 19%. Среди соискателей из Курганской области на Тюмень приходится 28% резюме с рассматриваемым переездом. Жители Самары составляют 0,9% соискателей, рассматривающих переезд в Тюмень.

Новосибирск привлекает соискателей из Кузбасса и Алтайского края. Среди исследованных направлений на него приходится по 31% резюме кандидатов из каждого из этих регионов. Доля самарцев среди соискателей, рассматривающих переезд в Новосибирск, составляет 0,8%.

Краснодар выделяется как направление карьерного интереса жителей Адыгеи. Среди исследованных направлений на него приходится 79% резюме соискателей республики, рассматривающих переезд ради работы. На жителей Самары приходится 1,2% резюме с рассматриваемым переездом в Краснодар.

Жители Самары рассматривают для трудоустройства и другие крупные города России. Среди соискателей, готовых переехать ради работы в Казань, самарцы составляют 2,4%, в Сочи — 1,7%, в Санкт-Петербург — 1,6%, в Нижний Новгород — 1,5%, в Москву — 1,2%, в Екатеринбург — 1%, в Ростов-на-Дону — 0,7%.

Эти данные показывают, что география поиска работы с переездом не сводится к движению из регионов в две столицы. В разных частях России существуют собственные направления карьерной мобильности, связывающие соседние субъекты.

Москва выступает не только крупнейшим центром притяжения соискателей, но и отправной точкой для поиска карьерных возможностей в других городах.

Самым популярным направлением для жителей столицы стал Санкт-Петербург: на него приходится 42% резюме москвичей, рассматривающих переезд в исследованные города, — более 110 тыс.

При этом остальные 58% резюме приходятся на девять других городов. Среди них чаще всего москвичи рассматривают Краснодар (11 тыс. резюме), Казань (10,2 тыс.), Нижний Новгород (8,2 тыс.), Сочи (7,9 тыс.) и Екатеринбург (7,7 тыс.).

Таким образом, поиск работы с возможным переездом носит не только направление «регионы — столица»: жители Москвы также рассматривают карьерные возможности за её пределами.

Дополнительные результаты совместного опроса hh.ru и партнёра показывают, что мотивы возможного переезда в Москву и из неё заметно различаются.

Среди респондентов, рассматривающих переезд в Москву, 82% называют привлекательными более высокие зарплаты и карьерные возможности.

Среди тех, кто в той или иной степени задумывается о переезде из столицы, 46% отмечают более комфортный климат и экологию, 36% — усталость от пробок и длительных поездок, 35% — конкретное предложение о работе или перевод, а 33% — возможность приобрести дом или более просторное жильё.

Различия в мотивах показывают, что потенциальный переезд может быть связан не только с поиском более высоких доходов и карьерным ростом, но и с условиями повседневной жизни.