В финальных состязаниях в Кирове приняли участие 200 лидеров ученичества и наставников из 50 регионов России, в том числе из Самарской области. Ребята решали и защищали кейсы о школьных ситуациях, демонстрировали знания, навыки и ораторское искусство.



В номинации «Общественник года» наш регион представил Егор Пользовский из самарской гимназии № 133. По итогам состязаний Егор стал лауреатом конкурса.



Конкурс «Ученик года» проводится при поддержке Министерства просвещения РФ, Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Фото: Самарская область