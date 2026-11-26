Фестиваль, ежегодно организуемый Самарской областной библиотекой для молодежи, в этом году отметил юбилей и стал центральным региональным событием недели «Добро в культуре и деле» в рамках полезной программы XXV Форума добровольцев Самарской области и Всероссийской недели инклюзии «Открыто для всех», организатором которой выступило Агентство Стратегических Инициатив.

Темой фестиваля в этом году стала «Губерния через культуру – разные вместе». Фестиваль стал одним из важных событий в год юбилея Самары и Самарской губернии.

Фестиваль «Мы – талантливы!» ежегодно объединяет молодых людей в возрасте от 12 до 35 лет, с ограниченными возможностями здоровья и без ограничений, из государственных образовательных учреждений, общественных, некоммерческих и других организаций, учреждений культуры и молодежной политики.

К участникам фестиваля обратился заместитель министра культуры региона Владислав Лихачев. Он передал слова приветствия министра культуры Екатерины Матвеевой, в которых, в частности, говорится:

"Наш фестиваль инклюзивного творчества объединяет молодых людей уже пятнадцать лет и по праву считается одной из лучших региональных площадок для творческого взаимодействия молодых талантов. В этом году работа Самарской областной библиотеки для молодежи получила высокое федеральное признание. Проект "Мы талантливы" стал победителем конкурсного отбора для предоставления субсидий в 2026 году из федерального бюджета в рамках национального проекта "Семья". Кроме того, он признан лучшей библиотечной практикой в тематическом направлении "Социально значимые и инклюзивные проекты".

Фестиваль уникален для Самарской области, поскольку создает инклюзивное пространство, где молодежь может общаться и раскрыть свой творческий потенциал. Ежегодно более 100 молодых людей встречаются на пространстве фестиваля для того, чтобы обменяться опытом, получить творческий заряд, найти новых друзей.

Фото: минкульт СО