Ночью в селе Большая Черниговка сотрудники Госавтоинспекции остановили две фуры. Информацию передали лесному надзору Минприроды. Специалисты выехали на место, чтобы проверить происхождение древесины.

Выяснилось, что в машинах везли почти сотню елей обыкновенных. По словам водителей, фуры шли из Перми в Туркменистан через таможню, а документы подвезут позже. Машины поставили на стоянку — сейчас идёт проверка.

В регионе продолжается операция «Ель» — усиленное патрулирование молодых хвойников. На постах ГИБДД проверяют документы на перевозку новогодних елей. Операция продлится до 31 декабря, сообщает пресс-служба минприроды СО.

Фото: Минприроды Самарской области