Известный российский путешественник Валентин Ефремов завершил очередное путешествие. В рамках медийно-исследовательской экспедиции "Россия - территория мамонтов" он воздвиг флаг Тольятти на полюсе холода Оймякона.

25 ноября, на обратном пути, путешественник привез жителям Тольятти флаг - с автографом главы Оймякона и пожеланиями счастья, процветания, мирного неба. Здесь его встречали заместитель главы по соцвопросам Дмитрий Лоскутов, заместитель председателя профсоюза администрации Марина Железцова, секретарь Самарского регионального отделения Всероссийского комитета поддержки Владимира Путина Дарья Зюзина и представители патриотических организаций.

В поездку Валентин Ефремов отправился в августе этого года, за это время он преодолел порядка 23 тысяч км на тематической "буханке" за рулём.

- От Тольятти маршрут пролегал через Казахстан, Алтай, Чуйский тракт, Монголию и пустыню Гоби, Оймякон. Это было одно из самых трудных моих путешествий. Нужно было преодолеть путь через Верхоянские горы - дорога плохая, обледенелая. Ехал 1500 км со скоростью 20 км/ч, а там пропасти, обрывы… Столкнулся с проблемами с бензином. В Оймяконе полностью его не было, в Монголии был по цене 200 рублей за литр, - рассказал Валентин.

По словам путешественника, его принимали всегда с открытой душой. Несмотря на то, что он опытный исследователь, его удивило гостеприимство и быт жителей пустыни Гоби.

- Там другой мир. Люди живут устоями, которым, может, 100 лет. В пустыне колючие кустарники, проблемы с водой... Но у них есть верблюды, бараны, козы, лошади. Я заезжал к ним вечером, когда у них было больше свободного времени. В юрте организовывали ужин. Они ставят на стол тазик, наваливают потроха. Это такая вкуснятина, калорийная пища. Берешь ножик, отрезаешь и ешь. Ну и кумыс там замечательный. Они его делают в кожаном мешке. Местные по-монгольски говорили, но мы нашли общий язык. Как мог, рассказал им про свое путешествие, - поделился Валентин.

Конечной точкой его пути был полюс холода Оймякон (село в Якутии), где температура зимой опускается ниже −60°C. Он пообщался с Чысхааном - хранителем холода и местными жителями.

- Я привез детям подарки. Меня расположили в хорошем рубленом доме с печкой. Однажды хозяйка принесла мне яйца. Меня это очень удивило - на полюсе холода курочки несутся. У людей там другие традиции, культура, достояние. Они соблюдают их, это очень колоритно, - сообщил путешественник.

Большую часть пути Ефремов ехал один, но из Москвы до Барнаула с ним путешествовала журналистка, а потом до Якутска - видеооператор.

По приезду в Тольятти он так же расписался на символе города - флаге. Провел познавательные встречи и рассказал о своём путешествии. В библиотеке КЦ "Автоград" он показал фильмы о покорении Северного полюса и путешествии к островам каменных великанов. Также посетил местное отделение партии "Единая Россия". Далее он отправится домой в Нижний Новгород.

Отметим, дружеские отношения связывают Валентина Ефремова и Тольятти с 2017 года. Он - путешественник, пилот-воздухоплаватель, председатель Нижегородского клуба путешественников, художник и писатель. И единственный в мире человек, который достиг Северного полюса на воздушном шаре "Святая Русь". Валентин Алексеевич дважды занесен в книгу рекордов Гиннесса, сообщает пресс-служба администрации Тольятти.

Фото: Администрация Тольятти