В октябре текущего года в Краснодарском крае на базе Всероссийского детского центра «Смена» Общество «Динамо» провело Всероссийский молодёжный форум «Динамо - путь к успеху!».

Мероприятие направлено на популяризацию физической культуры и спорта, формирование у молодёжи активной гражданской позиции, а также на укрепление традиций динамовского движения.

В состав делегации от Самарской области вошли юные спортсмены из Тольятти - воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам.

В рамках форума ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки и волю к победе, заняв призовые места в ряде состязаний: «Динамовская зарница», спортивное ориентирование, легкоатлетическая эстафета.

По итогам соревнований начальник Управления МВД России по г. Тольятти, председатель Тольяттинского городского спортивного общества «Динамо», вручил юным спортсменам сертификаты участника Всероссийского молодёжного форума, а тренерскому составу - благодарности за оказанную практическую помощь в подготовке спортсменов к участию в соревнованиях.

Руководство Управления МВД России по г. Тольятти отметило, что участие в мероприятиях такого уровня способствует развитию творческого потенциала молодёжи, повышению личной компетентности, формированию патриотических ценностей и осознанного отношения к здоровому образу жизни. Достижения юных спортсменов служат наглядным примером того, как дисциплина, трудолюбие и командный дух помогают добиваться значимых результатов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области