Состоялось заседание комиссии министерства спорта по подведению итогов регионального конкурса на соискание Премии губернатора Самарской области в области физической культуры и спорта в 2026 году.



Заявки принимались от органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта муниципальных образований Самарской области и физкультурно-спортивных организаций за результаты, показанные в период с 1 ноября 2025 года по 31 октября 2026 года.



Конкурс состоялся в номинациях:



спортсмен года в олимпийских видах спорта (мужчина, женщина)



спортсмен года в неолимпийских видах спорта (мужчина, женщина)



спортсмен года в адаптивном спорте (мужчина, женщина)



спортсмен - участник специальной военной операции (номинация введена впервые)



тренер года по олимпийским видам спорта



тренер года по неолимпийским видам спорта



тренер года по адаптивным видам спорта



детский тренер года



тренер года клубов (команд) по месту жительства



спортивная команда года



спортивная эпоха (за многие годы работы на благо развития физической культуры и спорта в Самарской области)



спортивный муниципалитет года (городской округ и муниципальный район)



Результаты конкурса будут объявлены на церемонии награждения, которая запланирована на 10 декабря. Победители и призеры региональных конкурсов профессионального мастерства поощряются единовременной денежной выплатой и памятной наградной продукцией.

Фото: минспорта СО