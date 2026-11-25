В Самаре при создании схем обустройства платных парковок, МКУ г.о. Самара «Центр организации дорожного движения» руководствуется Федеральный закон № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов" который обязывает выделять на платном парковочном пространстве не менее 10% мест (минимум одно место) для автомобилей, которыми управляют инвалиды или которые их перевозят.

Эти места четко обозначены специальным знаком "Парковка" с табличкой "Инвалиды" и соответствующей разметкой. Право пользования такими парковочными местами имеют транспортные средства, зарегистрированные в Федеральном реестре инвалидов, и перевозящие инвалидов I или II группы, а также детей-инвалидов. Напоминаем, что плата с владельцев таких автомобилей взыматься не будет, сообщает пресс-служба дептранса Самары.

Фото: пресс-служба дептранса Самары