В ноябре на ООПТ «Ставропольский сосняк» провели рейд с городским лесничеством и ГИБДД. На границе памятника инспекторы остановили три автомобиля и два квадроцикла и пресекли их движение на территорию ООПТ. На нарушителей составили протоколы по КоАП РФ, в том числе за управление ТС без прав и незарегистрированным ТС.

Надзор за памятниками природы регионального значения ведётся системно: эконадзор провёл свыше 90 обследований ООПТ, объявил 11 предостережений и возбудил 15 административных дел. Также в течение туристического сезона на самых посещаемых ООПТ – «Подвальских террасах», «Рачейских скалах» и других – работали координаторы режима охраны.

Нарушений стало меньше благодаря профилактике. При ущербе памятникам природы надзор добивается возмещения: например, Арбитражный суд Самарской области обязал ресурсоснабжающую организацию заплатить более 1 млн рублей за загрязнение памятника природы «Древостой дуба» сточными водами.

Минприроды напоминает: на территории памятников природы запрещены костры, распашка, строительство, размещение отходов, проезд вне дорог, добыча полезных ископаемых, токсичные химикаты, выпас скота и др. За нарушение режима и ущерб — административная и уголовная ответственность по ст. 8.39 КоАП РФ, ст. 262 УК РФ.

Фото: минприроды СО