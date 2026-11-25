Госдума приняла во II и III чтениях закон, изменяющий порядок поступления в высшие учебные заведения победителей и призеров школьных олимпиад. Соответствующая информация опубликована на сайте ГД, пишут "Известия".

Согласно документу, право на зачисление в вуз без вступительных испытаний сохранят только победители олимпиад. Призеры смогут претендовать на получение максимального балла единого государственного экзамена (ЕГЭ) по профильному предмету или будут приравнены к абитуриентам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой или профессиональной направленности.

Новые правила распространяются на олимпиады, проводимые с 2026/27 учебного года. Для победителей и призеров олимпиад, состоявшихся до окончания 2025/26 учебного года включительно, прежние льготы сохранятся в течение четырех лет, следующих за годом проведения олимпиады.