В предстоящее воскресенье отмечается один из самых теплых и душевных праздников – День матери. Его главная цель - подчеркнуть важность материнства, поддержать традиции бережного отношения к женщине и укрепить семейные устои. В честь праздника во всех районах Тольятти запланированы мероприятия и концерты (0+):
26 ноября
18.00 Праздничная программа «Мир под названием мама!»
Дворец творчества детей и молодежи (ул. Комсомольская, 78)
18.00 Концертная программа «Тепло материнской души»
КДЦ «Буревестник» (ул. Карла Маркса, 27)
27 ноября
17.00 Праздничное мероприятие «Сердце, полное любви»
КЦ «Автоград» (ул. Юбилейная,8)
18:30 Праздничный концерт "Вместо тысячи слов"
ЦРТДЮ "Истоки" (ул. 60 лет СССР, 17)
29 ноября
12.00 Концертная программа «Любовью материнской мы согреты»
ДЦ «Русич» (ул. Носова,10)
Фото: пресс-служба администрации Тольятти