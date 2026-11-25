В предстоящее воскресенье отмечается один из самых теплых и душевных праздников – День матери. Его главная цель - подчеркнуть важность материнства, поддержать традиции бережного отношения к женщине и укрепить семейные устои. В честь праздника во всех районах Тольятти запланированы мероприятия и концерты (0+):



26 ноября

18.00 Праздничная программа «Мир под названием мама!»

Дворец творчества детей и молодежи (ул. Комсомольская, 78)

18.00 Концертная программа «Тепло материнской души»

КДЦ «Буревестник» (ул. Карла Маркса, 27)



27 ноября

17.00 Праздничное мероприятие «Сердце, полное любви»

КЦ «Автоград» (ул. Юбилейная,8)

18:30 Праздничный концерт "Вместо тысячи слов"

ЦРТДЮ "Истоки" (ул. 60 лет СССР, 17)



29 ноября

12.00 Концертная программа «Любовью материнской мы согреты»

ДЦ «Русич» (ул. Носова,10)

Фото: пресс-служба администрации Тольятти