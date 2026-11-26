29 ноября в Центральной горбиблиотеке имени Н.К. Крупской пройдет ярмарка самиздата «Путь книги: встреча с читателем».



В программе — выставка книг самарских поэтов и прозаиков и общение с авторами, творческая сессия «Дизайн текста» с писателем, копирайтером и веб-разработчиком Ромой Ежевичкиным, мастер-класс «Мини-книга своими руками» с преподавателем Самарского государственного колледжа Галиной Миненко и поэтическая мастерская «Спектр» с ведущим Валентином Воробьёвым.



Также в программе встреча с самарским писателем Андреем Олехом — автором трилогии о Безымянке — и поэтические чтения участников творческой лаборатории (с)тёрки: молодые самарские поэты представят новый бумажный сборник, созданный в «Лаборатории СамИздата», а также поделятся своими произведениями со слушателями.



Проект «Молодёжная мини-типография "Лаборатория СамИздата"» реализуется при поддержке Всероссийского конкурса «Росмолодёжь.Гранты 2 сезон».

Сбор гостей в 12:30, начало в 13:00. Вход свободный. 16+

Фото: пресс-служба администрации Самары