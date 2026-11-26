С 17 по 26 ноября на паркете спортивного комплекса государственного училища олимпийского резерва «Олимп» проходили матчи Кубка России по футзалу спорта глухих.
По итогам кругового турнира были определены победитель и призеры Кубка России. Обладателем трофея стала команда Воронежской области, которая прошла соревнования без поражений - пять побед и одна ничья.
Воронежская область
Новосибирская область
Самарская область
Индивидуальные награды:
лучший игрок - Марк Крыгин (Воронежская область)
лучший вратарь - Александр Молотовский (Самарская область)
лучший бомбардир - Леонид Ложкин (Новосибирская область)
Также по традиции в один из дней турнира был проведен товарищеский матч между сборными командами слышащих тренеров и глухих спортсменов-ветеранов. Игра завершилась со счетом 8:6 в пользу команды ветеранов, капитаном которой стал председатель самарской региональной федерации спорта глухих и тренер сборной области Сергей Доркичев.
Фото: Максим Калинкин