С 17 по 26 ноября на паркете спортивного комплекса государственного училища олимпийского резерва «Олимп» проходили матчи Кубка России по футзалу спорта глухих.

По итогам кругового турнира были определены победитель и призеры Кубка России. Обладателем трофея стала команда Воронежской области, которая прошла соревнования без поражений - пять побед и одна ничья.

Воронежская область

Новосибирская область

Самарская область

Индивидуальные награды:

лучший игрок - Марк Крыгин (Воронежская область)

лучший вратарь - Александр Молотовский (Самарская область)

лучший бомбардир - Леонид Ложкин (Новосибирская область)

Также по традиции в один из дней турнира был проведен товарищеский матч между сборными командами слышащих тренеров и глухих спортсменов-ветеранов. Игра завершилась со счетом 8:6 в пользу команды ветеранов, капитаном которой стал председатель самарской региональной федерации спорта глухих и тренер сборной области Сергей Доркичев.

Фото: Максим Калинкин