25 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 1 человек.

В Жигулевске пострадал пешеход. 25.11.2026 в 13:12 69-летний мужчина-водитель, управляя автомобилем Lada Vesta, двигаясь в районе д. 8 по ул. Никитинской со стороны ул. Интернационалистов в направлении ул. Комсомольской, допустил наезд на 70-летнего мужчину-пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. Пешеход госпитализирован.