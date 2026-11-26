3 декабря в 19:00 на сцене МТС Live Холл (КРЦ «Звезда») состоится главное юмористическое событие этой зимы — финал Центральной лиги МС КВН «Самара». Четыре команды встретятся в решающей игре, чтобы побороться за титул чемпиона и главный приз — путевку на Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2027» в Сочи.

На протяжении всего сезона десятки ярких коллективов из разных регионов проходили этапы фестиваля, 1/8, 1/4 и 1/2 финала, оттачивая материал при поддержке опытных редакторов лиги.

На протяжении всего сезона десятки ярких коллективов из разных регионов проходили этапы фестиваля, 1/8, 1/4 и 1/2 финала, оттачивая материал при поддержке опытных редакторов лиги. До главной игры года дошли только четыре сильнейшие команды, доказавшие зрителям и жюри свой высокий уровень юмора.

За кубок чемпиона в финале сразятся:

● «Сборная Самары», г. Самара

● «На крыло», г. Сызрань

● «Диафильмы», г. Пенза

● «Факультеты СамГТУ», г. Самара

Центральная лига МС КВН «Самара» – это стартовая площадка для команд, стремящихся заявить о себе на всероссийском уровне и попасть в главные телевизионные лиги Клуба Веселых и Находчивых. Через призму КВН, коллективы обмениваются опытом, знакомятся с единомышленниками из разных регионов страны и создают большое сообщество квнщиков.



Игры Центральной лиги «Самара» Международного союза КВН проходят при поддержке администрации г.о. Самара. Игры движения «Самарский КВН» проходят при поддержке Правительства Самарской области и Министерства молодёжной политики Самарской области.