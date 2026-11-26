Сегодня, 26 ноября, в 09:35 в пожарно-спасательную часть № 125 филиал облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступила информация о ДТП на трассе Самара-Волгоград, в селе Марьевка Пестравского района. К месту происшествия были направлены дежурный караул 125-й Части в количестве 4 человек на одной единице пожарной техники, сотрудники территориальной Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

По прибытии к месту происшествия было установлено, что произошел съезд в кювет автомобиля Toyota минивэн. Специалисты отключили аккумуляторную батарею, провели сбор информации, стабилизировали транспортное средство. К сожалению, в результате ДТП пострадал один человек, был госпитализирован в Новокуйбышевскую центральную городскую больницу.

Региональное ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» напоминает водителям о необходимости соблюдать установленные правила дорожного движения и скоростной режим. Если вы стали свидетелем или участником ДТП, обращайтесь по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"