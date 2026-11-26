В текущем году в Самарской области трудоустроены 783 человека с инвалидностью. Это на 13% больше, чем за тот же период прошлого года. Рабочие места для них предоставили 577 работодателей, годом ранее их было 515. Этому способствуют в том числе меры государственной поддержки работодателей, предоставляемые в рамках национального проекта «Кадры»: субсидии на создание (оборудование) рабочих мест для трудоустройства инвалидов и частичную компенсацию затрат на оплату труда отдельных категорий граждан.

Чаще всего люди с инвалидностью устраиваются специалистами, агентами, в том числе рекламными, операторами котельных, водителями, охранниками и т.д. Их принимают на работу общественные и некоммерческие организации, компании сферы услуг, образовательные учреждения и торговые предприятия.

Работодатель, который оборудует рабочее место для сотрудника с инвалидностью, может получить по нацпроекту «Кадры» до 200 тыс. рублей. Средства можно направить на покупку, монтаж и установку оборудования для создания рабочего места инвалида с учетом его состояния здоровья. Также их можно использовать и на переоборудование автомобилей, грузовиков и автобусов под ручное управление.

«Меры поддержки по нацпроекту «Кадры» востребованы у работодателей Самарской области, – отметил директор Кадрового центра «Работа России» Самарской области Александр Митюхин, – и это помогает увеличивать уровень трудоустройства людей с ограничениями возможностями здоровья».

Получить консультацию о мерах поддержки и подобрать сотрудников работодатели могут в любом Кадровом центре «Работа России» Самарской области.