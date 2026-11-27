В Госдуму внесли законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное распространение информации об ударах по объектам на территории России. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных палаты.

Согласно законопроекту, за незаконное распространение информации в условиях вооруженного конфликта или иных действий с применением вооружения и военной техники с участием РФ предлагается установить штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. В качестве альтернативного наказания предусмотрены принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на аналогичный срок с лишением права занимать определенные должности, пишет Госдума.

В сопроводительных материалах отмечается, что законопроект не предусматривает введения обязательных требований, связанных с предпринимательской и иной экономической деятельностью, соблюдение которых подлежит оценке в рамках государственного и муниципального контроля. По оценке авторов инициативы, принятие предлагаемых поправок не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для представителей бизнеса, уточняет агентство городских новостей «Москва».