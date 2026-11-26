В преддверии Дня Героев Отечества, который отмечается 9 декабря, районы Самары начали отправлять в зону проведения специальной военной операции новые гуманитарные грузы. Так, жители Советского района отправили за «ленточку» посылку, собранную в рамках акции «С любовью и теплом от жителей Советского района». В ее составе — маскировочные сети, инструменты, сварочный аппарат, дизельные генераторы и другое необходимое в быту оборудование, продукты питания, средства личной гигиены. Бойцам также передали сладости, письма и рисунки от детей.



«Наши военнослужащие находятся на передовой, они каждый день, рискуя собственной жизнью, отстаивают суверенитет нашей Родины и нашу безопасность. Наша главная задача — окружить их поддержкой и заботой. Огромная благодарность всем, кто участвует в формировании и отправке гуманитарных посылок нашим бойцам: предприятиям, представителям бизнеса, общественным организациям, трудовым коллективам, родителям воспитанников школ и детских садов, органам территориального общественного самоуправления. Ваша неоценимая поддержка согревает наших ребят и помогает им приблизить Победу!» – отметил глава Советского района города Самары Вадим Бородин.



Жители Промышленного района города Самары подготовили для самарских бойцов генераторы, медикаменты, продукты питания и письма от детей. Посылки собрали в центре дополнительного образования детей «Искра».



«В рамках акции «С любовью солдату» мы регулярно готовим грузы с самым необходимым для наших бойцов. Каждая посылка — это не просто вещи и продукты, это тепло родного дома, забота и уверенность в том, что их ждут и верят в победу. Традиционно в акции принимают участие 23 детских сада Промышленного района, члены Союза женщин, администрация района, предприниматели и другие неравнодушные горожане», – рассказала председатель Союза женщин Промышленного района Лидия Пидько.



Сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции в Самаре ведется постоянно. В формировании посылок участвуют администрации города и районов, промышленные предприятия, общественные и коммерческие организации. Жители плетут маскировочные сети, изготавливают блиндажные свечи, шьют одежду, а дети и подростки отправляют бойцам письма и рисунки.

Фото: пресс-служба администрации Самары