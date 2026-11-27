В 2026 году ремонт и техобслуживание легковых автомобилей с дизельными двигателями показали максимальный рост затрат среди всех типов силовых установок: средний чек вырос на 17,1% за год и достиг 18,7 тыс. рублей. Для бензиновых машин визит на СТО подорожал на 12,5%, а содержание электрокаров и гибридов, напротив, незначительно подешевело. Об этом говорится в совместном исследовании аналитического агентства «АВТОСТАТ» и международной сети автосервисов Fit Service, с которым ознакомились «Известия».

По итогам 2026 года самым затратным оказался именно дизельный сегмент — средний чек в автосервисе составил 18,7 тыс. рублей. Это на 44% больше, чем у владельцев бензиновых машин, и почти в 2,8 раза превышает затраты владельцев электрокаров и подключаемых гибридов. При этом обслуживание «зеленых» автомобилей за год стало доступнее на 1,9%.

Как пояснила «Известиям» директор сети Татьяна Овчинникова, лидерство дизельных машин по дороговизне сервиса объясняется не только конструктивными нюансами моторов, но и структурой автопарка: в этой категории высока доля премиальных немецких брендов. В свою очередь, скромный чек на обслуживание электромобилей обусловлен их новизной — парк еще молодой, поломок мало, а обращения в основном сводятся к плановому ТО. Однако по мере роста пробегов ремонт дорогостоящих узлов может существенно поднять стоимость владения электрокарами.

Параллельно меняется и структура самого российского автопарка. По подсчетам агентства «Автостат», бензиновые автомобили постепенно сдают позиции, хотя и удерживают подавляющую долю рынка — 92,85% (падение на 1,68 п. п. за пять лет). Доля дизельных легковых машин с 2021 года увеличилась с 5,38 до 5,90%. Самый быстрый относительный рост продемонстрировал электрический сегмент: за пять лет его присутствие расширилось в 16 раз — с 0,03 до 0,48%. Еще 0,77% приходится на прочие категории силовых установок.