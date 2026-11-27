Инспекторы дорожно-патрульной службы отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Самаре, находясь на маршруте патрулирования, возле одного из домов на улице Ново-Садовой Октябрьского района областного центра, остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21061 под управлением 48-летнего мужчины.

Во время проведения административной процедуры полицейские заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения.

Госавтоинспекторы отстранили нарушителя от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, однако от выполнения законного требования полицейских мужчина отказался.

Задержанного безработного местного жителя доставили в отдел полиции, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

При проверке по автоматизированным системам учета полицейские установили, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Тогда суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев. Соответствующих выводов злостный нарушитель не сделал и спустя некоторое время вновь сел за руль в состоянии опьянения. Мужчина признал свою вину и пояснил, что в день задержания без какой-либо определенной цели решил прокатиться по улицам города.

Отделом дознания Управления МВД России по г. Самаре в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в Октябрьский районный суд г. Самары для принятия решения по существу.