В полицию обратился 23‑летний местный житель с заявлением о хищении денежных средств. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что злоумышленник, действуя через мессенджер, под предлогом покупки автомобиля ввёл гражданина в заблуждение и завладел его денежными средствами в размере 120 000 рублей. В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения.

Как обезопасить себя при онлайн‑сделках:

-Не передавайте реквизиты карты. Никогда не сообщайте CVV‑код, срок действия карты и коды из СМС — настоящие покупатели и продавцы не запрашивают эти данные

-Фиксируйте переписку. Делайте скриншоты сообщений — они могут стать важным доказательством при обращении в правоохранительные органы.