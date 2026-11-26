Аферисты рассылают в мессенджерах сообщения якобы о повреждении припаркованного автомобиля. Так, 28‑летний житель Самары получил уведомление о том, что его машину случайно задели на парковке. Отправитель уверял, что ущерб незначителен, но из‑за нехватки времени он вынужден уехать, не дожидаясь владельца. К сообщению прилагалась ссылка на видео с регистратора - открыть её не удалось.

Вскоре мужчине стали приходить сообщения с других неизвестных номеров. В них говорилось, что в его аккаунте на Госуслугах зафиксирован вход с нового устройства и загрузка документов - якобы это грозит потерей денег. Чтобы «сохранить» накопления, жертве настойчиво предлагали перевести средства на «безопасный счёт».

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

ГУ МВД России по Самарской области предупреждает:

1) Не реагируйте на пугающие сообщения с неизвестных номеров. Срочность и запугивание - приём мошенников.

2) Никому не переводите деньги и не передавайте наличные. «Безопасный счёт» - выдумка преступников.

3) Не переходите по ссылкам и не вводите коды по чужой инструкции. Так мошенники получают доступ к вашим сервисам.

4) Проверяйте информацию через официальные каналы. Позвоните в банк по номеру с карты или сайта либо обратитесь в отделение.

5) Сообщайте о попытке обмана в банк и полицию. Скриншоты и номера телефонов помогут пресечь схему.

6) Усильте защиту аккаунтов. Включите двухфакторную аутентификацию и регулярно меняйте пароли.