В одном из отделений судебных приставов Самарской области на исполнение находилось исполнительное производство о взыскании задолженности свыше 110 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в отношении транспортного средства должника был составлен акт описи и ареста. Однако автомобиль был оставлен должнику на хранение с ограниченным правом пользования и без права распоряжения. Должник был предупрежден об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу вверенного ему на хранение имущества.

В ходе осуществления проверки сохранности арестованного транспортного средства судебным-приставом исполнителем было установлено, что должник продал автомобиль за 60 тысяч рублей.

За незаконное отчуждение автомобиля сотрудниками Службы было возбужденно уголовное дело по ч.1 ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».