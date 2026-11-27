При выборе искусственной ели следует учитывать высоту потолков и диаметр нижнего яруса. Об этом рассказала RT специалист отдела «Сад» гипермаркета «Лемана ПРО» Юлия Гоголева.

Она отметила, что для помещений с потолками высотой до 2,5 метров подойдут модели высотой 120 — 150 см, а при потолках высотой 2,7-3 метров — ели высотой 180 — 210 см. Эксперт также указала, что способ крепления ветвей отличается: шарнирные опускаются при сборке и их остается только расправить, а при креплении в пазах ветки необходимо устанавливать вручную.

При этом собеседница телеканала отметила, что искусственные елки могут существенно различаться по цене и внешнему виду в зависимости от материала. Так, в бюджетных моделях чаще используют ПВХ-хвою из тонко нарезанной пленки, которая отличается мягкостью и плоской формой иголок. Более дорогие модели изготавливают из литого полиэтилена, позволяющего имитировать голубую ель, сосну или датскую пихту. Также существуют комбинированные экземпляры, добавила она.

Ранее руководитель консультационного центра «Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Галина Лаухина дала совет по выбору искусственной елки. По ее словам, качественная искусственная елка не имеет резкого запаха химии.