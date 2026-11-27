Пятеро детей остались невредимы после пожара в частном доме в селе Новое Эштебенькино. Их вывел из огня мужчина, сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Сообщение о пожаре на улице Главной поступило в пожарно-спасательный отряд №42 в шестом часу утра 27 ноября. На место сразу выехали три автоцистерны и 15 пожарных, к ним присоединилась добровольная пожарная команда из села Старое Эштебенькино. К их приезду дом горел на площади 100 квадратных метров. Пожарные работали с тремя стволами «Б», в задымленной зоне трудились два звена газодымозащитной службы.

Пожар удалось полностью потушить к 9 часам утра. Пострадали пожилая женщина и мужчина, который вынес детей из огня. Обоих госпитализировали в центральную районную больницу. Причина пожара неизвестна, пишет Самарская газета.

Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»