24 ноября 2026 года в 16 часов 09 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в доме 1В по улице Пролетарской села Русская Борковка.

Незамедлительно к месту вызова были направлены огнеборцы пожарно-спасательной части № № 146 пожарно-спасательного отряда № 30, а также коллеги из Федеральной противопожарной службы. По прибытии было установлено, что горит мягкая мебель в спальной комнате на площади 15 квадратных метров. На тушение пожара подан 1 ствол «Б», создано 2 звена газодымозащитной службы. Пострадавших, к счастью, нет.

В 16:26 была объявлена локализация пожара, в 16:30 - ликвидация открытого горения, в 16:56 - ликвидация последствий пожара.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Причина пожара устанавливается.