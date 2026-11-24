Вечером, 23 ноября, в 20 часов 55 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в селе Колывань.

К месту вызова были направлены два пожарных расчета Части в количестве 8 человек личного состава. По прибытии было установлено, что горит частный жилой дом на общей площади 100 квадратных метров, оперативно создано звено газодымозащитной службы, на тушение поданы 2 ствола «Б». Локализация пожара была объявлена в 22 часа 45 минут, ликвидация открытого горения - в 22 часа 55 минут, в 1 час 35 минут - зафиксирована полная ликвидация последствий пожара.

Пострадавших и погибших, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"