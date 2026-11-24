В селе Пестравка утром 24 ноября загорелся частный дом площадью 60 квадратных метров. Во время происшествия пострадала женщина 1962 года рождения — ее доставили в местную больницу, сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную часть № 25 в 8:30. На место направили два пожарных расчета. Огонь мог перекинуться на соседние строения, поэтому спасатели оперативно приступили к тушению.

Пожар удалось локализовать в 8:38, а полностью ликвидировать — еще через пять минут. Об этом сообщили в региональном Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Жителей Самарской области призывают соблюдать правила пожарной безопасности, быть осторожными при использовании электроприборов и печного оборудования. При обнаружении возгорания необходимо звонить по номерам 101 или 112, пишет Самарская газета.