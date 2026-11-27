Возможность введения полного запрета на розничную продажу электронных сигарет и жидкостей для них прорабатывают в Самарской области. Этот вопрос 26 ноября обсудили депутаты губернской думы, представители регионального правительства, медицинского сообщества и надзорных органов, пишет Самарская газета.

Летом 2026 года вступил в силу федеральный закон, который предоставил регионам право полностью запрещать розничную торговлю вейпами и жидкостями к ним. Этой возможностью уже воспользовались 24 субъекта России, в том числе 11 регионов Приволжского федерального округа. В большинстве из них ограничения начнут действовать в марте 2027 года.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил тщательно проработать такую законодательную инициативу с участием медиков, правоохранителей, представителей бизнеса и социального блока.

На совещании участники подчеркнули, что возможные ограничения должны не только защищать здоровье жителей, но и учитывать риски развития нелегальной торговли. Парламентарии отметили важность единого подхода к решению этой задачи.

По словам первого заместителя председателя губернской думы Вячеслава Романова, прежде чем вводить полный запрет, необходимо изучить опыт других регионов и продумать механизм его практической реализации, чтобы исключить возможности обхода ограничений. При этом одних законодательных мер недостаточно — их необходимо сопровождать масштабной информационной и профилактической работой.

По итогам встречи участники договорились в ближайшее время подготовить комплекс мероприятий и обсудить его с экспертным сообществом. Эти предложения в дальнейшем могут стать основой для регионального законодательного регулирования продажи вейпов.