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Beeline Cloud подвёл предварительные итоги развития сервисов резервного копирования и аварийного восстановления BCDR. Общий объём хранимых резервных копий клиентов превысил 7,2 петабайта, увеличившись на 76% за последние два года. На сегодняшний день под защитой облачного провайдера находятся 7 300 виртуальных машин и физических серверов более 300 российских компаний.

В 2026 году крупный бизнес окончательно перешёл от эпизодического хранения данных к выстраиванию комплексных систем непрерывности бизнеса. По итогам года спрос на комплексные BCDR-решения в Beeline Cloud вырос на 87%, а средний объём хранимых данных увеличился на 43%. Крупнейший клиент провайдера доверяет облаку хранение 1,3 ПБ резервных копий. Востребованность и зрелость решений компании в этом году подтвердили и отраслевые аналитики: в октябре Beeline Cloud занял первое место в первом в России комплексном рейтинге провайдеров аварийного восстановления ИТ-инфраструктуры DRaaS от CNewsMarket, набрав 270 баллов.

Наиболее высокие требования к отказоустойчивости и скорости восстановления предъявляют компании с критически важной ИТ-инфраструктурой:

Финансовый сектор: сервисами резервного копирования и катастрофоустойчивости пользуются 27 финансовых организаций (банки, страховые и инвестиционные компании). Совокупный объём их копий составляет около 1 ПБ, под защитой находятся порядка 700 ВМ и серверов, при этом 212 виртуальных машин защищены по сценарию полноценного аварийного восстановления.

Ритейл и e-commerce: крупные торговые сети и онлайн-платформы активно используют гибридные сценарии защиты, комбинируя облачное хранение с бэкапом собственной локальной инфраструктуры по лицензиям провайдера. Объём данных крупнейших игроков сегмента в контуре Beeline Cloud исчисляется сотнями терабайт.

В 2026 году ключевым трендом стал запрос бизнеса на полную передачу задач резервного копирования на аутсорсинг провайдеру. Инженеры Beeline Cloud берут на себя администрирование всего стека инфраструктуры клиента – от сред виртуализации, ОС и СУБД до различных отечественных и зарубежных систем резервного копирования. Особое внимание уделяется защите от программ-вымогателей и проверке целостности данных.

Отдельным направлением роста в 2026 году стал консалтинг: клиенты всё чаще обращаются в Beeline Cloud с запросом на составление или актуализацию планов непрерывности бизнеса (BCP) и аварийного восстановления (DRP). Если раньше такие документы нередко готовились формально и пересматривались от случая к случаю, то теперь компании обновляют их при каждом существенном изменении ИТ-ландшафта — с привязкой к реальным показателям RTO и RPO и с регулярной проверкой на тестовых восстановлениях. Это логичное продолжение общего тренда на передачу задач по защите данных на аутсорсинг: заказчику нужен не просто набор копий, а подтверждённая готовность инфраструктуры к аварии.

Специалисты Beeline Cloud регулярно проводят плановые и внеплановые проверки бэкапов, включая тестовое развёртывание на площадке заказчика — за 2026 год проведено более 100 таких учений.

«Главный итог 2026 года в том, что российский бизнес перестал относиться к резервному копированию как к формальности для галочки. Сегодня простой критических сервисов даже на несколько минут оборачивается прямыми финансовыми и репутационными потерями. Поэтому мы видим, как компании уходят от разрозненных инструментов хранения к единой экосистеме непрерывности бизнеса — с метрокластерной архитектурой, минимальными показателями RTO и RPO и встроенной защитой от шифровальщиков», — прокомментировал генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов.

«В этом году мы зафиксировали качественный сдвиг в запросах бизнеса — прежде всего из финансового сектора и крупного ритейла. Компании всё реже покупают просто гигабайты под хранение бэкапов: рынку нужен полноценный управляемый сервис под ключ. Заказчики хотят передать нам администрирование всего стека, быть уверенными в регулярных тестовых восстановлениях и получить защиту от программ-вымогателей за счёт физической изоляции критичных данных. Именно поэтому мы видим устойчивый спрос как на гибридные сценарии резервного копирования, так и на наше изолированное ленточное хранилище "Чёрная комната"», — отметил директор по продажам и маркетингу Beeline Cloud Анатолий Бибиков.

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Визуал: источник «Билайн»