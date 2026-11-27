Сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России

по Самарской области продолжается реализация комплекса контрольно-надзорных мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства.

По итогам проведенных профилактических мероприятий по выявлению и пресечению нарушений в сфере миграции, полицейскими инициировано проведение внеплановых документарных проверок в отношении шести недобросовестных юридических лиц.

Так, работодатель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.17 КоАП РФ, за привлечение иностранного гражданина в качестве продавца, в нарушение требования Постановления Правительства Российской Федерации от 05.12.2025 № 1995 «Об установлении на 2026 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности». Он обязан выплатить штраф на сумму 400 000 рублей.

В отношении четырёх работодателей, нарушивших установленный порядок уведомления о привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан, полицейскими собраны и рассмотрены материалы, предусмотренные ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ. По результатам рассмотрения принято решение о назначении административного штрафа на общую сумму 1 000 000 рублей.

Ещё одно юридическое лицо, привлекшее иностранного гражданина в качестве комплектовщика в складские помещения, привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ. Нарушителю миграционного законодательства наложен административный штраф - 250 000 рублей.