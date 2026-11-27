Депутаты фракции «Новые люди» обсуждают возможность разрешить водителям устанавливать тонировку стекол, не препятствующую обзору, за дополнительную плату. Оформить такое разрешение можно было бы в виде годового абонемента. Об этом 27 ноября сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«Оплачиваете тонировку раз в год, абонемент на нее, и пожалуйста — ты можешь ей пользоваться. Если не оплатил ее раз в год, то получаешь штраф», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам Даванкова, инициативу обсуждали с экспертами. Сейчас депутаты готовят законопроект и консультируются с правительством. Предполагается, что платное разрешение будет распространяться на тонировку, которая не ухудшает видимость.

Согласно законодательству, лобовое и передние боковые стекла автомобилей должны пропускать не менее 70% света. Задние стекла и задние боковые можно тонировать без ограничений при наличии наружных зеркал заднего вида с обеих сторон. Зеркальные пленки запрещены на всех стеклах.