Самара заняла четвертое место среди городов-миллионников по количеству детских школ искусств. Сегодня в городе работают 34 муниципальные школы искусств, в которых обучаются почти 16 тысяч детей. В 2026 году часть школ искусств и художественных школ получили новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы в рамках национального проекта «Семья». На реализацию мероприятий национального проекта «Семья» в детские школы искусств в Самаре было направлено 18 млн рублей.



«Самара входит в пятерку лидеров среди городов-миллионников по количеству детских школ искусств. Для нас важно не только развивать сеть учреждений, но и привлекать к творческому образованию как можно больше детей. Сегодня в школах искусств занимаются 9% самарских ребят от 5 до 17 лет. Этот показатель выше средних значений по России, Приволжскому федеральному округу и Самарской области. Востребованность самарских школ подтверждает высокий уровень профессионализма наших педагогов. Будем продолжать модернизировать материальную базу учреждений, поддерживать педагогов и создавать условия, чтобы каждый ребенок мог найти направление по душе и раскрыть свои способности и таланты», – подчеркнул глава города Самары Иван Носков.



В рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» в 2026 году поддержку уже получили пять учреждений: Детская школа искусств имени А.Я. Басс, детские школы искусств № 6 и № 9, Детская художественная школа № 2 и Детская художественная школа имени Г.Е. Зингера. Для них были приобретены музыкальные инструменты: два рояля, семь пианино, три аккордеона и два баяна. Кроме того, учреждения получили интерактивные панели, мольберты, ноутбуки, нотные издания, альбомы и учебные пособия. Преподаватели и учащиеся используют в своей работе программно-методический комплекс «Азбука искусства», в который входят 18 учебных фильмов.



Наиболее активно обновила парк музыкальных инструментов Детская школа искусств имени А.Я. Басс. Учреждение получило два рояля, пианино, профессиональные банкетки и 70 концертных стульев. В историческом особняке Шабаева на улице Куйбышева, 81 открылся камерный зал имени Аннэты Басс на 70 мест — на его создание направили около 6,5 млн рублей. Здесь планируют проводить концерты, выставки и мастер-классы. Зал станет площадкой не только для мероприятий школы, но и для выступлений профессиональных музыкантов и совместных проектов с партнерами учреждения. Кроме того, школа стала победителем окружного этапа всероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств Российской Федерации» и вышла в федеральный финал. Сегодня в ДШИ имени А.Я. Басс занимаются более двух тысяч детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет — это одна из крупнейших школ искусств в России.



«Развитие детских школ искусств — это не только обновление материальной базы, но и постоянная работа над качеством образования, профессиональным уровнем педагогов и доступностью творческих занятий. В этом году 377 сотрудников прошли курсы повышения квалификации. Не менее важно создавать условия, при которых искусство становится доступным каждому ребенку. Наша задача — формировать образовательную среду, в которой каждый ребенок может осваивать разные виды искусства, раскрывать свои способности и получать поддержку на пути творческого становления», – сказал председатель комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту городской Думы Самары Вячеслав Звягинцев.



Профессиональный уровень педагогов подтверждается не только их повседневной работой, но и успехами на конкурсных площадках. Так, преподаватель Детской школы искусств № 11 Ольга Попова стала победителем окружного этапа Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств – 2026» в номинации «Молодой преподаватель ДШИ». В номинации «Лучший преподаватель ДШИ» Самарскую область представляла Олеся Невзорова из Детской музыкальной школы № 4.

Напомним, в 2026 году в Самаре реализуются 11 национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. Шесть из них — «Инфраструктура для жизни», «Семья», «Молодёжь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство» — реализуются при участии администрации города. На мероприятия национальных проектов предусмотрено 3,8 млрд рублей из бюджетов разных уровней.