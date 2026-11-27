Самарская Гордума рассмотрит вопрос отставки мэра Ивана Носкова во вторник, 1 декабря.

В пресс-службе ведомства объяснили «МК в Самаре», что более подробная официальная информация появится завтра. Однако еще в четверг депутат Дмитрий Асеев в своем телеграм-канале сообщил, что на 22-м заседании обсудят в том числе эту тему.

Иван Носков занимает пост главы областной столицы с 26 декабря 2024-го, а если учитывать приставку врио, то с 15 ноября того же года. Он сменил Елену Лапушкину, которая сейчас является региональным омбудсменом.

Впервые об отставке мэра заявил губернатор Вячеслав Федорищев в начале нынешнего месяца. По его словам, коллега уйдет на повышение, но не уточнил, куда именно.

Позже Носков сам прокомментировал такое решение. Он подчеркнул, что действительно работает до 1 декабря и продолжит выполнять задачи, которые перед ним поставят к этому сроку.