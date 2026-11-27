Общий объем средств, который за 10 месяцев 2026 года мамы перевели совершеннолетним сыновьям, на 22% больше объема переводов взрослым дочерям. Годом ранее разница составляла 30%. Средний перевод сыну на 32% больше, чем дочери: 9 656 ₽ против 7 291 ₽. В 2025 году разница составляла 28%.

С несовершеннолетними детьми картина другая. Общий объем переводов маленьким сыновьям и дочерям отличается незначительно: сыновьям мамы переводят лишь на 3% больше, чем дочерям (годом ранее на 2%). При этом средняя сумма перевода дочери на 13% больше, чем перевод сыну: 1 301 ₽ против 1 146 ₽. В 2025 году разница составляла 20%.

В целом в 2026 году мамы стали переводить детям деньги реже, но больше по объему – независимо от пола и возраста детей. Общий объем денег, который мамы перевели детям за 10 месяцев 2026 года, вырос на 8% относительно аналогичного периода прошлого года. Количество переводов детям сократилось на 6%, а средняя сумма перевода выросла на 15% и составила 4 403 ₽.

Самые крупные суммы мамы переводят детям на Чукотке – в среднем перевод составляет 12 215 ₽. Затем следуют Магаданская область (6 472 ₽), Москва (6 031 ₽), Брянская область (5 893 ₽) и Республика Ингушетия (5 603 ₽). В десятку регионов также вошли Ивановская область, Республика Мордовия, Республика Дагестан, Камчатский край и Орловская область.

Результаты основаны на обезличенных данных о транзакциях клиентов Т-Банка с 1 января по 31 октября 2026 года в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.