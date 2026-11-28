27 ноября текущего года на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек.

В Ленинском районе Самары в 18:55 водитель автомобиля Porsche Cayenne - мужчина 1984 г.р., двигаясь по ул. Галактионовской со стороны ул. Маяковского в направлении ул. Ярморочной, в нарушение требования п.14.1 ПДД РФ не уступил дорогу пешеходу – 68-летней женщине, которая пересекала проезжую часть ул. Галактионовской по нерегулируемому пешеходному переходу, по ходу движения автомобиля. Пострадавшая женщина бригадой скорой медицинской помощи доставлена в больницу.